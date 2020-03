PSP investigou videoclipe de cantor francês filmado em bairros do Porto

JN Hoje às 15:00 Facebook

Imagens mostram homens a consumir o que parece ser droga e a disparar para o ar. Homens que aparecem no vídeo foram identificados pela Polícia

A PSP já identificou alguns elementos que surgem num vídeo filmado por um cantor francês nalguns bairros do Porto e na qual se assiste ao consumo do que aparenta ser droga e a disparos para o ar. Para a Polícia, estas cenas são "suscetíveis de enquadramento criminal" e os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto para serem investigados.

O videoclipe foi publicado no início do mês de fevereiro e serviu para promover o novo álbum do rapper francês Sofiane. Nas imagens, que terão sido filmadas nos bairros do Cerco e da Pasteleira, vêm-se homens com maços de notas na mão, enquanto outros fumam o que parece ser droga. A determinada altura do vídeo são, ainda, feitos disparos.

Nesta terça-feira, a PSP revelou que, após a publicação das imagens, "foram efetuadas diligências tendentes à identificação dos participantes no referido vídeo, por estarem em causa factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente, devido à exibição de armas de fogo e ao incitamento à violência".

Um comunicado da Direção Nacional da Polícia acrescenta que "foi já possível proceder à identificação de vários participantes no vídeo" e que essa informação foi "comunicado ao DIAP do Porto". "A PSP irá manter-se atenta, desenvolvendo as medidas de polícia que venham a ser consideradas necessárias a garantir a tranquilidade e a segurança. A PSP apela a todos os cidadãos para o cumprimento da lei e das normas essenciais à manutenção da paz social", afirma, por fim, a Polícia.