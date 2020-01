Quatro feridos em rixa com 40 pessoas em Lisboa. Um foi baleado

Inês Banha Hoje às 22:42 Facebook

Quatro pessoas ficaram feridas, este sábado, numa rixa que envolveu cerca de 40 pessoas na Mouraria, em Lisboa.

O incidente aconteceu pelas 21.15 horas na Rua do Terreirinho e, pelas 22.30 horas, os ânimos já se encontravam serenados.

As vítimas, estrangeiras, foram transportadas com ferimentos de arma branca para o Hospital de São José, em Lisboa, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Uma delas tinha ainda sido atingida por uma bala num membro. Nenhuma corre risco de vida.

Desconhece-se, até ao momento, o que originou a desordem.

A investigação vai agora tentar apurar a identidade dos agressores.