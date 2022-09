Rapper assassinado em guerra de gangues da Grande Lisboa

Alexandre Panda e Rogério Matos Hoje às 07:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítima foi baleada após festa na Quinta do Mocho, em Sacavém. Acerto de contas entre grupos rivais da Grande Lisboa pode estar na origem do homicídio. A Polícia Judiciária investiga.

"Jboogz", um jovem cantor de hip-hop, de 24 anos e natural de Odivelas, morreu na madrugada de domingo, após ter sido baleado, no bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém. Tudo indica que o músico foi vítima de uma luta sangrenta entre gangues dos subúrbios de Lisboa, que glorificam a violência através de uma vertente do rap chamada "drill". A Polícia Judiciária investiga a possibilidade de esta morte estar relacionada com o homicídio de um homem de 25 anos, abandonado inconsciente à porta do Hospital de Loures, em maio.

Segundo informações recolhidas pelo JN, a Quinta do Mocho foi, na noite de sábado, palco de uma festa, a "White Party", com vários DJ. Tudo correu bem até cerca das 6 horas, quando foram ouvidos tiros. Os bombeiros de Sacavém foram chamados para socorrer uma vítima com ferimentos de arma de fogo.