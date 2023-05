RBM e MF Hoje às 11:22 Facebook

Um restaurante de Penafiel foi um dos alvos da operação da GNR que, na manhã desta terça-feira, levou dezenas de militares da GNR e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da Autoridade Tributária a vários locais do Grande Porto.

O estabelecimento comercial foi alvo de buscas no âmbito de uma investigação a uma rede criminosa que se dedicava a furtos de residências e lojas. As autoridades suspeitam que a organização furtava diversos produtos, incluindo carne, para depois a vender a comerciantes.

A ação policial realizada em Penafiel começou pelas 10 horas e mobilizou vários meios, entre os quais a Unidade de Intervenção da Guarda.

Segundo a GNR, já foram sinalizados, até agora, 57 furtos a residências e 94 a estabelecimentos comerciais.

Grupo de 30 pessoas roubava ouro e dinheiro

As buscas começaram às 7 horas desta terça-feira e levaram cerca de 300 militares da GNR para os arredores do Grande Porto, nos concelhos de Valongo, Penafiel, Maia, Matosinhos, Paços de Ferreira, Porto e Vila Nova de Gaia.

"Deslocavam-se em viaturas de alta cilindrada por todo o país, sinalizavam as residências, normalmente isoladas, verificavam se tinham gente no interior ou não e quando viam que tinham oportunidade, entravam e furtavam bens de valor como ouro e dinheiro". Era assim que atuava um grupo de 30 pessoas, com idades entre os 22 e os 56 anos, um pouco por todo o país.

A GNR estava no encalce da rede criminosa há cerca de um ano, altura em que conseguiu sinalizá-la, depois de furtos a três residências no distrito de Viseu.

No caso dos estabelecimentos comerciais, "chegaram a furtar bens alimentares de valor, como é o caso de camarão, picanha, bacalhau e salmão que eram, depois, introduzidos em unidades de restauração".

Já as roupas de marca eram vendidas em leilões online ou em lojas que recebiam os artigos e os punham à venda. O mesmo aconteceu com eletrodomésticos, telemóveis e consolas de videojogos. O ouro, ou era vendido ou penhorado.

Ouro e arma apreendidos

"Neste momento já temos cerca de meio quilo de ouro localizado", avançou o tenente-coronel.

A GNR apreendeu três veículos, estupefacientes, uma caçadeira, 50 euros em notas falsas e dinheiro.

Foram cumpridos 14 mandados de detenção fora de flagrante delito, 17 mandados de busca domiciliária e 16 não domiciliária, em que participaram cerca de 300 operacionais da GNR, com o apoio da PSP, Autoridade tributária, ASAE e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), porque em alguns casos "existem crianças e poderá haver necessidade de prestar um apoio adequado".

Dos 15 detidos, há 11 constituídos arguidos. Um deles porque estava, no decorrer das buscas, na posse de estupefacientes e outro de uma arma ilegal e notas falsas.