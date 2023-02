"Transportador" detido com mala cheia de droga no Bairro da Pasteleira Nova

Aos 20 anos, "António", vamos chamar-lhe assim, tem um vasto passado ligado ao tráfico de droga. Sem emprego, pagava as despesas, os vícios e os pequenos luxos com o dinheiro que uma "firma" lhe dava para transportar produto estupefaciente ao Bairro da Pasteleira Nova.

Era um dos muitos "transportadores" que abastecem os membros das redes que atuam diretamente nas principais artérias do narcobairro da cidade do Porto.

Devido ao tráfico, já contava com uma condenação, mas nem a oportunidade concedida pelo juiz, que por causa da tenra idade lhe suspendeu a pena de prisão decretada, o afastou do mundo do crime. Bem pelo contrário. Continuou a trabalhar para a organização criminosa de sempre e, a meio de janeiro deste ano, foi novamente detido.