Morreram as duas pessoas que estavam desaparecidas em S. Miguel

Morreram as duas ocupantes de um carro que foi arrastado por uma enxurrada no concelho de Povoação, no Açores, devido às fortes chuvas que se registam em São Miguel.

Fonte da Proteção Civil dos Açores que adiantou que "o alerta para o desaparecimento da viatura, onde seguiam duas pessoas, foi dado esta manhã pelas 11.20" horas locais (12.20 horas em Lisboa). Segundo indicou à Lusa a Proteção Civil, "a viatura já foi encontrada junto à Lomba do Botão", no concelho da Povoação, em São Miguel.

Segundo apurou o JN junto de fonte da família de uma das vítimas, ambas foram já encontradas sem vida. As duas mulheres estavam numa carrinha da Santa Casa da Misericórdia, quando foram surpreendidas pela água.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou esta sexta-feira que, na sequência das chuvas intensas que se têm feito sentir desde a madrugada, foram registadas, até ao momento," 22 ocorrências, todas na ilha de São Miguel".

"Das 22 ocorrências, 14 foram registadas no concelho de Vila Franca do Campo, quatro em Ponta Delgada e quatro na Povoação. As situações dizem respeito a obstruções de vias, inundações de via, inundações de habitações e ribeiras que transbordaram", referiu ainda em comunicado.

Em Vila Franca do Campo, "uma pessoa foi realojada em casa de familiares pelo facto de a sua habitação estar inundada devido à chuva".

Registou-se ainda uma obstrução da via regional, no troço entre Vila Franca do Campo e as Furnas, no final da Ribeira Seca, "que causou algum pânico de pessoas que ficaram com as viaturas lá presas", principalmente ligeiras, mas também um autocarro, adiantou o comandante José Roberto Ventura.

Na freguesia de Ponta Garça, o arrastamento de duas viaturas para a ribeira fez subir o nível das águas, provocando inundações em cinco habitações, que, segundo 2.º comandante da corporação do município, João Corvelo, "em princípio, depois de limpeza, ficam habitáveis".

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo já não têm meios nos locais afetados, onde decorrem agora os trabalhos de limpeza, assegurados pelos Serviços Municipais da Proteção Civil e pela Direção Regional das Obras Públicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, esta sexta-feira, para laranja o aviso meteorológico para o grupo oriental dos Açores devido às previsões de chuva forte, podendo ser acompanhada por trovoada. Na quinta-feira, o IPMA havia colocado o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) sob aviso amarelo até às 9 horas de sábado.

Entretanto alterou e agora as ilhas de São Miguel e Santa Maria estão sob aviso laranja até às 15 horas desta sexta-feira, passando a partir daquela hora a amarelo até às 12 horas de sábado.

Sob aviso amarelo vai estar também o grupo central (ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) entre as 21 horas desta sexta-feira e as 12 horas de sábado, por causa das previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.