Acidente provoca dois feridos graves em Oliveira de Azeméis

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade em consequência de um acidente de viação ocorrido, este sábado, em Oliveira de Azeméis.

O acidente ocorreu na EN224, lugar de Vermoim, freguesia de Ossela.

Do embate resultaram dois feridos graves que foram assistidos no local e, depois de estabilizados, transportados para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

Estiveram no local cinco veículos dos bombeiros de Oliveira de Azeméis com 16 operacionais e um veículo dos bombeiros de Vale de Cambra com cinco operacionais, a SIV de Oliveira de Azeméis, VMER da Feira, VMER de Gaia, a UMIPE Porto e a GNR de Oliveira de Azeméis com duas patrulhas.