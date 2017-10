Cinco bombeiros feridos em despiste no combate ao fogo em Vale de Cambra

Hoje às 14:39, atualizado às 15:15 Facebook

Cinco bombeiros que combatiam o incêndio que lavra, este domingo, em Vale de Cambra, distrito de Aveiro, ficaram feridos na sequência de um despiste seguido de capotamento.

Além dos cinco operacionais feridos, outras oito pessoas (dois bombeiros - por ferimentos - e seis civis - por ansiedade) deram entrada no hospital.

As chamas atingiram um edifício devoluto, onde funcionou uma escola do primeiro ciclo, e, segundo testemunhos no local, pelo menos três carros foram carbonizados e algumas casas também arderam.

O fogo ameaça ainda chegar a mais habitações, de onde foram, entretanto, retiradas várias pessoas.

"A situação está complicada. Uma casa ardeu e uma escola está devoluta. Há pessoas retiradas", disse ao JN o comandante dos Bombeiros de Vale de Cambra, Vítor Machado.

O incêndio está a ser combatido por 197 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Aveiro, com a ajuda de 65 veículos.

"Está um descontrolo total," desabafou, ao JN, o presidente da Câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro, que se encontra no local.