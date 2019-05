Um morto e um ferido grave após despiste no IC1 em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 11:37 Facebook

Um homem morreu e outro ficou com ferimentos graves, este sábado de manhã, na sequência de um despiste no IC1, junto à Aldeia de Palheiros, em Ourique.

O alerta foi dado às 9.24 horas. Segundo apurou o JN, os jovens, com idades entre os 25 e 26 anos, seguiam no sentido Sul-Norte, no IC1, quando o veículo se despistou. As vítimas serão de Beja.

O ferido grave foi assistido pelo INEM e transportado de helicóptero para o Hospital de Faro. A vítima mortal foi levada para o gabinete de medicina legal de Beja.

No local estiveram 21 operacionais, com oito viaturas, dos bombeiros de Ourique e GNR, assim como elementos do INEM, com um helicóptero.