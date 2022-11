Dois jovens de 22 anos morreram soterrados num deslizamento de terras em Esposende

Alerandra Lopes com Sandra Alves Hoje às 07:22, atualizado às 08:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de 22 anos morreu numa habitação atingida por um deslizamento de terras em Esposende. Dois adultos e duas crianças foram retirados ilesos.

Uma habitação unifamiliar, situada na rua Barros Lima, em Palmeira de Faro, foi atingida por um deslizamento de terras e pedras de grandes dimensões, esta quarta-feira de madrugada. O alerta foi dado às 3.55 horas.

Na habitação estavam seis pessoas: um casal adulto com cerca de 40 e 50 anos, duas crianças com dois anos e 12 anos e uma rapariga e um rapaz, ambos com 22 anos, indicou Rui Costa, 2.º comandante da Proteção Civil de Braga, aos jornalistas no local.

PUB

O casal adulto e os dois filhos menores foram retirados ilesos. As vítimas mortais são os jovens de 22 anos, que estavam no primeiro andar.

Segundo o comandante da Proteção Civil, a vítima mortal do sexo feminino e as duas crianças são filhas da proprietária da casa.

A habitação, de três pisos - cave, rés-do-chão e primeiro andar - foi toda atingida pelo deslizamento de terras.

Os meios de socorro e Proteção Civil estão a estabelecer as condições de segurança para resgatar os corpos das vítimas mortais. Há perigo da derrocada continuar. "Será, certamente, uma operação demorada", explicou o 2.º comandante da Proteção Civil.

As "casas contíguas não correm perigo mas, por precaução, foram alertados os moradores que deveriam sair do local" enquanto as operações decorrerem, acrescentou Rui Costa.

O mau tempo poderá estar na origem do deslizamento, "mas tal carece de confirmação dos técnicos no local, que vão ter apoio de mais dois engenheiros da Universidade de Minho. Serão as autoridades a avaliar as causas", disse.

No local estão os Bombeiros de Esposende com 15 operacionais e cinco veículos, a GNR e o INEM. Estão também psicólogos do INEM e da autarquia para prestarem apoio aos familiares das vítimas.