Autarca diz que 50 sapadores no Gerês não põem fim às mimosas

Terras de Bouro reclama duplicação de mão de obra. Invasoras ocupam encosta e afetam trilhos turísticos.

No último mês, mais de 30 organizações e 50 personalidades exigiram, numa carta aberta, ações concretas para controlar e erradicar as espécies invasoras que estão a ameaçar o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) respondeu que a contratação, em 2017, de 50 sapadores florestais está a garantir "o controlo dos novos núcleos" da praga, mas o autarca Manuel Tibo, de Terras de Bouro, onde o problema tem maior dimensão, diz que é preciso duplicar a mão de obra para pôr fim às mimosas que, além da biodiversidade, já afetam o turismo local.

"O ICNF tem feito muito investimento e tem estado presente. Mas claro que é preciso cada vez mais. Este trabalho de erradicação das invasoras seria para duas décadas e era preciso criar, no mínimo, 50 postos de trabalho", atesta o autarca, sublinhando que as equipas de sapadores florestais teriam de concentrar-se no vale do Gerês, em Terras de Bouro, onde a mancha de mimosas domina a paisagem.