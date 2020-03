GNR vigia no Gerês fronteira da Portela do Homem

Joaquim Gomes Hoje às 19:48 Facebook

A GNR está a assegurar, em permanência, com patrulha fixa, o encerramento da fronteira da Portela do Homem, no Minho, que liga Terras de Bouro (Portugal) a Lobios (Espanha), atravessando o Parque Transfronteiriço Gerês/Xurês, plena Reserva Mundial da Biosfera.

Segundo o JN constatou na terça-feira, quase não existe circulação com automóveis, de ambos os lados da fronteira, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, sendo os operários que estão a reparar a estrada florestal da Mata da Albergaria a dar algum movimento, com esta obra.

Militares do Destacamento da GNR da Póvoa de Lanhoso (Comando Territorial de Braga) não permitem a passagem a ninguém, pela fronteira da Portela do Homem, já desde as 23 horas de segunda-feira, por decisão dos Ministérios da Administração Interna e da Saúde.