Termas do Gerês aguardam vistoria estatal para reabrir

A abertura das Termas do Gerês estava agendada para esta quarta-feira, mas foi adiada porque "aguarda avaliação obrigatória da Direção-Geral de Energia e Geologia para poder funcionar em pleno".

"Por razões de ordem administrativa, o Estabelecimento Termal do Gerês não se encontra ainda aberto ao público, ao contrário do que estava previsto", adiantou, hoje, a empresa, em comunicado, no qual explica que a vistoria se deve a intervenções de qualificação de estruturas e equipamentos, tendo em conta as exigências da Direção-Geral de Saúde.

A administração - liderada por Rosário Van Zeller - manifesta, por isso, "a expectativa de que as autoridades competentes procedam no mais breve espaço de tempo à avaliação solicitada, tendo em conta as garantias da reconhecida excelência destas águas termais e do serviço e condições de operacionalidade desta estância".

E a concluir, afirma: "Esperamos, assim, garantir o mais rapidamente possível o funcionamento das Termas do Gerês, de forma a satisfazer os reconhecidos interesses e expectativas de clientes, turistas, hoteleiros e toda a comunidade envolvente".