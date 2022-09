Em causa está dívida de 250 mil euros da concessionária a firma de areias.

O arresto dos bens das minas de Torre de Moncorvo, concessionadas à Aethel Mining Limited, devido a uma dívida de cerca de 250 mil euros à Nordareias - Areias e Britas do Nordeste começou ontem.

O arresto foi decretado pelo tribunal, depois daquela empresa, com sede em Torre de Moncorvo, ter avançado com uma injunção para a via judicial devido a pagamentos em atraso, relativos aos meses de março, abril e maio.