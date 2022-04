Faculdade de Economia de Coimbra cativa futuros alunos

Dia Aberto permite dar a conhecer o espaço e a oferta formativa a 250 estudantes do Ensino Secundário oriundos de vários pontos do país.

Beatriz Rodrigues entrou ontem pela primeira vez na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC). Confessa que estava de pé atrás, porque só viu o primeiro edifício, mais antigo, e julgou que a faculdade era só aquilo. "Só depois é que vi que havia os outros edifícios. Fiquei bem impressionada", conta ao JN a jovem da Escola Secundária de Cantanhede.

Beatriz é uma dos cerca de 250 alunos do Ensino Secundário de vários pontos do país (sobretudo da região Centro) que participaram no Dia Aberto da FEUC, iniciativa que se realiza há cinco anos e tem o objetivo de se dar a conhecer a possíveis futuros alunos.

Ao longo de todo o dia, os jovens conhecem a oferta formativa da faculdade, as quatro licenciaturas ali existentes (Economia, Gestão, Sociologia e Relações Internacionais) e participam em atividades lúdicas relacionadas com os conteúdos lecionados no local. Apesar da hesitação inicial, Beatriz Rodrigues parece ser uma das alunas convencidas. "Estou a pensar vir para cá para o ano, para Relações Internacionais. O espaço é agradável, com salas muito modernas e, para mais, é perto de casa", destaca.

Segundo o diretor da FEUC, Álvaro Garrido, o Dia Aberto tem grande importância "para dar a conhecer a realidade da faculdade, dos seus cursos e das razões que levam os estudantes e as famílias a candidatar-se à oferta formativa que temos disponível". Ao fim da sexta edição, o diretor admite não ter uma relação de causa-efeito entre esta iniciativa e o número de estudantes que optam pela faculdade, mas estima que os resultados sejam positivos. "Temos escolas a repetir a presença, o que nos dá a entender que há satisfação por parte desses estabelecimentos", aponta.

Facilitar escolha

Para Conceição Carvalho, professora de Economia na Escola Secundária da Lousã, o Dia Aberto da FEUC serve para "facilitar a escolha aos alunos, motivar para conseguir uma média que permita chegar à faculdade e conhecer uma casa que os poderá acolher nos próximos anos".

Aluna de Conceição Carvalho na Lousã, Raisa Gaspar diz ter gostado da experiência e pensa, no próximo ano, ser uma das novas alunas da FEUC. "Assisti à sessão de Relações Internacionais, mas penso ir para Economia", revela.

Para além da sessão de ontem, o Dia Aberto terá também uma versão online, que se realiza no dia 27.