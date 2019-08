Homem caiu ao mar no norte da Madeira e está desaparecido

Ontem às 20:42, atualizado hoje às 00:36 Facebook

Um homem, com cerca de 35 anos, está dado como desaparecido no mar da zona do Seixal, concelho do Porto Moniz, no norte da Madeira.

Fonte dos bombeiros da localidade informou que o alerta foi dado pelo Serviço Regional de Proteção Civil às 17.35 horas.

As buscas decorreram "enquanto houve luz suficiente" e envolveram elementos da equipa de mergulho da Polícia Marítima, com a colaboração de elementos dos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, do Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos (SANAS) e da Polícia de Segurança Pública.

No entanto, as operações acabaram por ser suspensas devido à falta de luz, disse o comandante da Zona Militar da Madeira. Guerreiro Cardoso adiantou que as buscas "serão retomadas domingo, pelas 7.30 horas".

O homem, que estava acompanhado "pelo padrasto", caiu ao mar na zona conhecida como "Mata Sete", no Seixal, no concelho do Porto Moniz.

"O padrasto esteve a ser apoiado psicologicamente", referiu a mesma fonte.