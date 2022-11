Família de homem que morreu em Foz Côa desmente Sindicato dos Técnicos de Emergência

Madalena Ferreira com José Ricardo Ferreira Hoje às 20:27 Facebook

Dizem que a falta de assistência médica motivada pela greve poderá ter levado à morte de um homem em Foz Côa. Filho nega, critica "aproveitamento" e admite agir judicialmente contra a estrutura sindical.

A família do homem, de 74 anos, que o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) admitiu ter morrido na madrugada desta quarta-feira em Castelo Melhor, Foz Côa, por falta de assistência médica avançada motivada pela greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, está a pensar agir judicialmente contra o referido sindicato por "aproveitamento politico" da morte de Fernando Urbano. "A morte do meu pai está a ser aproveitada para as politiquices do INEM e isso não admitimos porque não houve falha de assistência médica. O meu pai faleceu de morte súbita, os bombeiros chegaram rapidamente mas ele já estava morto", afirmou hoje ao JN o filho Luís Urbano.

O presidente do STEPH, Rui Lázaro, afirmou que esta quarta-feira que "a falta de suporte de vida originada pela inoperacionalidade da ambulância SIV de Foz Côa [devido à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar], aliada ao facto da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada na Guarda não chegar em tempo útil ao local do acidente, impediu a vítima de ter acesso a cuidados de emergência médica avançados".