Cão da família mata bebé com um mês

Animal entrou na habitação após mãe da criança ter aberto a porta para ir ao lixo, em Alenquer. Menino tinha um mês e foi mordido na cabeça.

Um bebé de um mês morreu, na terça-feira, após ter sido atacado na cabeça pelo cão da família em casa, na localidade de Casais Novos, concelho de Alenquer. O animal, de raça Malinois, terá entrado na habitação depois de a mãe ter aberto a porta para ir ao lixo. O óbito do menino foi declarado no estacionamento de um hipermercado próximo, onde os pais se deslocaram a pedir ajuda. O cão foi já recolhido pelas autoridades, a par de um outro canídeo da família.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, eram cerca das 15.30 horas quando o casal saiu em pânico com o bebé da sua moradia em Casais Novos e se deslocou de carro em direção ao Carregado, no mesmo concelho, acabando por parar no parque de estacionamento do Intermarché e da Telepizza, onde pediram ajuda.