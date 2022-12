Euromilhões em Portugal. "As minhas mãos é que digitaram a chave"

No Bairro de São Francisco, em Camarate, Loures, o ambiente era de grande azáfama esta manhã de quarta-feira. Todos tentavam perceber a quem saiu o primeiro prémio do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, no valor de 26 milhões de euros.

"Estamos felizes, mas temos pena que não tenha saído a nós", comentavam moradores, entre gargalhadas.

José Figueiredo, dono do quiosque onde saiu o prémio, não conseguia esconder a felicidade. "As minhas mãos é que digitaram a chave. Não estava à espera que saísse aqui, pois há pouco movimento, fui totalmente apanhado desprevenido. Estou super feliz por me acontecer isto no fim da carreira", partilhou José Figueiredo, que nunca tinha atribuído um prémio neste valor. "É a primeira vez que dou um prémio tão expressivo".

O vencedor português apostou cinco euros e ganhou 26 milhões de euros. Num antigo bairro, em Loures, ninguém sabia quem foi o feliz contemplado, mas o dono do quiosque acredita que saiu a alguém que precisava.

"Este é um bairro antigo. As pessoas que vêm aqui são trabalhadoras ou reformados, é da classe média para baixo. Seguramente saiu a uma pessoa humilde", diz José Figueiredo.

De acordo com o portal dos Jogos Santa Casa, outros dois portugueses acertaram em quatro números e nas duas estrelas, assegurando o quarto prémio, de 1183 euros.

A chave vencedora é composta pelos números 19, 31, 33, 34 e 43 pelas estrelas 3 e 5.