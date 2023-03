Luto municipal em Sousel pela morte do antigo autarca Armando Varela

JN/Agências Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Sousel, no distrito de Portalegre, lamenta "profundamente" a morte do antigo presidente do município Armando Varela e decretou luto municipal "até ao dia em que se realizem as cerimónias fúnebres".

Em comunicado publicado na sua página oficial na rede social Facebook, o Município de Sousel manifestou "profundo pesar" perante a morte do antigo autarca e disse associar-se "ao luto e à dor sentida pela família e amigos mais próximos".

"O Município de Sousel lamenta profundamente o falecimento do antigo autarca Armando Jorge Mendonça Varela, ocorrido este domingo, dia 19 de março de 2023, aos 57 anos de idade", pode ler-se no comunicado.

PUB

Natural da freguesia de Casa Branca, Armando Varela foi eleito vereador naquele município, pelo PSD, no mandato 2001-2005.

Depois, entre 2005 e 2017, foi presidente da Câmara de Sousel, eleito pelo PSD, e, nas últimas eleições autárquicas, concorreu de novo ao cargo, mas perdeu para o socialista Manuel Valério.

Desempenhou ainda funções em várias associações e entidades do concelho de Sousel e, no último mandato autárquico, foi vereador na Câmara de Portalegre, também eleito pelos sociais-democratas.

A Comissão Política Distrital de Portalegre do Partido Social-Democrata, órgão que foi presidido por Armando Varela entre 2016 e 2019, também já lamentou a morte do social-democrata.

Igualmente na sua página na rede social Facebook, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), que foi presidida por Armando Varela, lamentou o falecimento do antigo autarca.

O dia de hoje "fica marcado para o Alto Alentejo pelo inesperado e brutal desaparecimento de Armando Varela", disse a CIMAA, lembrando um "autarca de convicções fortes", que deixa "um exemplo de trabalho e dedicação às causas que abraçou".

"À família, amigos e conterrâneos em geral, a CIMAA manifesta profundo pesar e sentidas condolências, certamente partilhadas por todos os que têm pugnado por um território onde viver seja um privilégio", pode ler-se no comunicado.

O antigo presidente da Câmara de Sousel morreu, este domingo, na sequência do despiste do motociclo em que seguia, disse à agência Lusa fonte do partido.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 13.30 horas e que o sinistro ocorreu na Estrada Nacional 370 (EN370), na União de Freguesias de Alcórrego e Maranhão, no concelho de Avis, também no distrito de Portalegre.