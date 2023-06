Amarante propõe oferecer copos à restauração na defesa de um vinho de "altíssima qualidade"

A Câmara de Amarante está disponível para oferecer copos à restauração do concelho para que o vinho verde produzido na sub-região seja convenientemente servido aos clientes.

"São copos padronizados em todo o lado que os restaurantes têm ou não têm. Nós vamos muitas vezes ao restaurante e apresentam-nos um copo grosso, que não tem o perfil indicado para quem gosta de degustar e apreciar o vinho", explicou o autarca amarantino, José Luís Gaspar, no UVVA - Universo do Vinho Verde, feira vinícola a decorrer ao longo deste fim de semana nos claustros do Mosteiro de S. Gonçalo.

Dizem os especialistas em vinhos que os copos são um dos elementos-chave do serviço do vinho. O mesmo vinho servido em copos diferentes transmite uma perceção diferente do sabor e aroma. "Muitos produtores vão dizendo que ficam tristes quando chegam aos restaurantes e se deparam com copos que não são para se beber vinho verde". É esse trabalho que o município "quer fazer", sensibilizando a restauração para um produto premium, o vinho verde, que é produzido no concelho, mas que não é devidamente potenciado.

Em prol da promoção dos vinhos de "altíssima qualidade" que são produzidos na sub-região de Amarante, a par da oferta de copos, o município, através da empresa municipal InvestAmarante, disponibiliza-se de igual forma a "ajudar" os restaurantes "a fazer uma carta de vinhos apelativa" e dar formação aos empregados de mesa para que estes saibam "vender" o vinho aos clientes, acrescentou o autarca.

Os cerca de 40 produtores que estão a dar à prova os seus vinhos na 6.ª edição do UVVA, admitem dificuldades no escoamento da produção, sobretudo, por mais paradoxal que possa parecer, de quem produz pequenas quantidades. É o caso da Quinta de Rodelo Velho, localizada em Ansiães, em plena serra do Marão. "É mais fácil vender para fora porque já nos conhecem. Cá dentro falta-nos notoriedade e a concorrência é muita, com dezenas e dezenas de produtores. A maioria do nosso vinho é exportado, 70%, e o restante fica para o mercado nacional", explicou, ao JN, Carlos Carvalho, administrador da Quinta de Rodelo Velho.

No caso deste produtor, anualmente são produzidos "somente" 22.500 litros de vinho divididos em três variedades: o principal feito com uvas de azal e arinto, as castas da região; o lote "escolha" com castas "importadas" de alvarinho e loureiro que levam um acrescento de arinto "para dar frescura" ao néctar e o rosé.

Dora Simões, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, presente no UVVA, além de subscrever as preocupações do autarca, aconselhou os produtores a manter os bons clientes. "Quando se tem um bom importador, um país foco, é importante que se trabalhe muito bem esse. Vai-se adquirindo outros, mas que a manutenção da relação seja bem feita". De igual modo, a responsável alertou para que haja proatividade naquilo que é a apresentação do produto, no cumprimento de prazos nas entregas e a manutenção do produto no mercado, mantendo os stocks. "Quando um produto tem uma falha de stock depois é substituído por outro", alerta.

No domingo, último dia da feira, o UVVA está aberto das 17h às 22h.

Copo para degustar e beber vinho verde

O copo deve ser incolor e não possuir ornamentos, de modo a permitir a perceção da cor e da limpidez do vinho. Deve ainda ter um pé para se segurar o copo, evitando assim que a mão aqueça o líquido e suje o copo. É igualmente importante que tenha uma boa capacidade de modo a permitir que o vinho contacte livremente com o ar. Os copos do tipo Bordalês são elegantes e adequados para os vinhos brancos, rosés e tintos jovens. O flûte, alto, estreito e elegante é ideal para os espumantes.

Este ano e pela segunda vez consecutiva, o UVVA fez Concurso de Vinhos e voltou a atribuir prémios:

Prémio Melhor Vinho UVVA- AJTS Gentilis Grande Reserva, branco de 2021

Prémio Vinho Espumante - Portal da Calçada Cuvée Prestige Bruto e Sem Igual Bruto Natural

Melhor Vinho Branco - AJTS AJTS Gentilis Grande Reserva

Melhor Vinho Rosé - 100 igual Oaked

Melhor Vinho Tinto - Quinta da Lixa Reserva

Melhor Vinho de Amarante - AJTS Gentilis Grande Reserva