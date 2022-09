Autarcas do Tâmega e Sousa de visita a biorregião de Itália

Os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) estão a participar em várias ações de conhecimento de gestão territorial na biorregião de Cilento, no Sul de Itália.

O objetivo desta deslocação prende-se com o processo que visa a integração da região do Tâmega e Sousa na Rede Internacional das Biorregiões e acontece na sequência do convite da IN.N.E.R. - International Network of Eco Regions, entidade responsável pelo processo de certificação das biorregiões.

Portugal tem apenas um concelho certificado com o selo de Destino Turístico Sustentável atribuído pela EarthCheck, (grupo internacional de consultoria de turismo).

O concelho de Baião tem, assim, neste processo, "um papel de grande relevo com vista à concretização do objetivo da CIM-TS, onde há já um grande trabalho desenvolvido e em desenvolvimento que vai ao encontro dos princípios que regem o conceito de bio-região", refere ao JN, Paulo Pereira, autarca baionense. "É uma "oportunidade para a nossa região e, naturalmente para Baião, ficar a conhecer as formas de interação das diversas entidades envolvidas com vista à gestão sustentável dos recursos locais, tendo por base o modelo biológico quer de consumo, quer de produção", acrescenta o edil de Baião, um dos autarcas que faz parte da comitiva portuguesa.

O modelo de biorregião constitui-se num espaço geográfico onde vários agentes, que vão desde agricultores e produtores biológicos, comunidade em geral, operadores turísticos, associações, instituições de ensino e poder local e intermunicipal, se interligam tendo como objetivo a gestão sustentável dos recursos locais, partindo do modelo biológico.

A biorregião de Cilento, constituída em 2004, é composta por 41 municípios, contando com 270 mil habitantes, dos quais mil são produtores biológicos.

O Programa de visita da delegação lusa prevê um conjunto de ações que fazem parte de uma jornada que se vai prolongar até ao dia 23 de setembro e que conta, além da CIM-TS, com representações de outras entidades nacionais, tais como, a Associação de Municípios do Baixo Sabor, a Biorregião do Alto Tâmega, a Biorregião de Idanha-a-Nova, a Biorregião de São Pedro do Sul, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, a Trybio - Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica e a Universidade da Madeira.