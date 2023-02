Milhares de árvores plantadas em Gondomar

Bruna Silva Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa esta quinta-feira a reflorestação de cerca de dez hectares da área ardida na zona dos Moinhos de Jancido, na Foz do Sousa, em Gondomar. O objetivo é a plantação de cinco mil árvores e arbustos típicos da área florestal até março. Nesta semana, os trabalhos decorrem até sábado.

A iniciativa junta a Câmara de Gondomar, agrupamentos de escolas, grupos empresariais e comunidades locais, que serão organizados em grupos de voluntários, de forma a contribuírem para a reconversão florestal de uma área que foi devastada por um incêndio nos últimos dias de agosto de 2022. No total, foram atingidos 60 hectares.

Estas ações decorrem no âmbito do projeto "Futuro - 100.000 árvores" da Área Metropolitana do Porto, que pretende "a criação de um bosque de floresta nativa em áreas ardidas, com a plantação de espécies menos suscetíveis ao fogo e promotoras de biodiversidade", refere o Município. "Bétulas, aceres, lódãos, castanheiro, medronheiro, azevinho e jasmineiro do monte são algumas das espécies arbóreas e arbustivas a plantar", acrescenta.

PUB

O Grupo dos "Moinhos de Jancido" é uma das coletividades que vão participar na iniciativa.