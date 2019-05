Avião aterra de emergência no Porto para assistência a criança doente

Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião da United, que partiu de Madrid, em Espanha, com destino a Nova Iorque, nos EUA, aterrou, esta quarta-feira, de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O Boeing 777, da companhia norte-americana United, partiu de Madrid e tinha como destino Nova Iorque. O aparelho foi, no entanto, obrigado a divergir para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Sabe o JN, que em causa está um problema de saúde de um passageiro menor, que já foi assistido pelas equipas médicas.

Já no dia 18 de maio, um avião Boeing com 165 passageiros a bordo aterrou de emergência, este sábado de manhã, no aeroporto do Porto, com uma avaria num dos motores.

Ainda antes, no início do mês, um avião, que tinha partido dos EUA com destino à Turquia foi obrigado a aterrar de emergência no Porto por motivos de doença de um dos passageiros.