Motociclista em estado grave após colisão com camião carregado de colchões

Uma motociclista com 18 anos ficou em estado grave, ao início da tarde desta quinta-feira, após a colisão com um veículo pesado de mercadorias que transportava colchões, em Águas Santas, Maia.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado cerca das 13.20 horas, para uma colisão na Rua D. Afonso Henriques, perto do Pingo Doce de Águas Santas.

Segundo fonte da PSP, o pesado estaria a fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a motociclista, que seguia num veículo de 125cc.

No socorro estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia, que transportaram a vítima para o Hospital de S. João, assim como a PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do S. João.