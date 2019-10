Pais contra contentores na escola para acolher alunos de escola privada

Adriana Castro Hoje às 10:01 Facebook

Dezenas de pais de alunos da Escola Básica do Godinho, em Matosinhos, protestaram, este sábado de manhã, contra a instalação de contentores no espaço do recreio para acolher alunos da escola privada, Scholé, que se situa em frente. Em causa está a falta de licenciamento da Scholé para dar aulas aos alunos do primeiro ciclo já inscritos.

A instalação dos contentores no recreio Escola Básica do Godinho, em Matosinhos, estava prevista para este sábado de manhã e os pais dos alunos só foram informados na sexta-feira. Indignados e revoltados, cerca de 40 pais estavam desde as 7 horas em frente à escola para impedir a entrada dos contentores, tendo fechado os portões a cadeado.

António Correia Pinto, vereador da Educação e do Ambiente da Câmara de Matosinhos, explicou que "esta necessidade [de instalar contentores na escola do Godinho] resultou do facto de a Scholé ter apresentado junto da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) um pedido de licenciamento para a oferta de primeiro ciclo nas suas instalações e esse processo, depois de ter sido analisado pelos serviços, ter sido rejeitado".

"Ao ser rejeitado, estas 42 crianças [que já estavam inscritas na Scholé] ficaram sem ter estabelecimento de ensino e tinha de haver uma solução. Elas foram chamadas a inscrever-se nos agrupamentos de escolas, fizeram as suas inscrições, e passou a haver duas hipóteses: ou se encontrava uma solução para que estas crianças fossem acomodadas pela Scholé e continuassem a funcionar segundo a metodologia de trabalho que eles desenvolvem, ou então a outra alternativa era eles serem espalhados pelas turmas do agrupamento, aumentando o número de alunos e criando dificuldades também ao funcionamento dessas turmas, ao trabalho dos professores e, consequentemente, desses mesmos alunos, que vêm de um método de aprendizagem que não é exatamente o mesmo. Portanto tínhamos que decidir sobre uma destas soluções", explicou no local António Correia Pinto.

A montagem de contentores no recreio da Escola do Godinho foi proposta unicamente para este ano letivo, dada a proximidade de ambas as escolas. Durante esse período, a escola privada teria de procurar novas instalações que lhe permitissem dar aulas ao primeiro ciclo.

Os pais dos alunos da escola pública contestaram a decisão por considerarem que as suas preocupações não foram ouvidas. Afirmam que a escola é pequena e reclamam obras de requalificação há vários anos. Segundo explicaram ao JN, não concordam com a instalação dos pré-fabricados, uma vez que, como os alunos do ensino público e do ensino privado vão ter horários diferentes - quando uns brincam estão os outros em aulas - isso vai prejudicar a concentração de todos.

O vereador da Educação Correia Pinto esteve no local a esclarecer e tentar acalmar os pais em protesto.

Pelas 9.30 horas, quando os pais se preparavam já para fazer um cordão humano e impedir a entrada das estruturas, o vereador anunciou que a instalação dos contentores, prevista para este sábado de manhã, estava suspensa e que a Câmara não vai tomar nenhuma decisão antes de reunir com os pais.

"A escola é nossa!", entoaram os pais.