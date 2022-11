Centro Histórico do Porto "é onde tudo se passa"

Daniela Correia Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto criou, em parceria com a escola profissional Profitecla, uma plataforma de comunicação "de todos para todos". O canal de comunicação vai dividir-se em três componentes essenciais. O canal de YouTube, onde serão publicados conteúdos em formato de vídeo, o blogue, onde serão divulgados conteúdos em formato de texto e de imagem, e o website portohistorico.pt, que agrega as duas vertentes anteriores.

"O projeto Porto Histórico nasceu por iniciativa do presidente Nuno Cruz. Ele sabia que eu era professor e coordenador dos cursos de comunicação aqui da escola e lançou-me o desafio de criarmos algo que fizesse a cobertura mediática de tudo o que acontece no Centro Histórico do Porto, das coisas mais pequenas às maiores", refere Narciso Monteiro, coordenador dos cursos de comunicação da Profitecla do Porto e coordenador do projeto.

"O Centro Histórico da nossa cidade é onde tudo se passa. Queremos levar o Porto aos quatro cantos do mundo. Era uma falha que existia e que eu assumi de imediato", refere o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Nuno Cruz.

PUB

O autarca acrescenta que um dos principais pontos diferenciadores desta marca é o facto de ser construída por alunos e de representar um forte contributo para os seus currículos.

Pedro Talina, 20 anos, aluno do 2º ano do curso de comunicação digital, mostra-se muito entusiasmado. "O facto de ainda estarmos a estudar e termos esta oportunidade é muito favorável. Sinto-me muito feliz por trabalhar num projeto desta dimensão, tenho tudo para me sentir orgulhoso", sublinhou.

O trabalho está a ser desenvolvido, mas a ambição dos alunos não se fica pelo presente. "Temos muitas ideias que a curto prazo vamos começar a lançar e vamos ter sobretudo periodicidade de conteúdos", remata Narciso Monteiro.