STCP reforça oferta de autocarros a partir de segunda-feira

A STCP vai reforçar, já a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio, a oferta nos autocarros com um aumento superior a 95% nas viagens nos dias úteis. O uso de máscaras nos autocarros deverá ser respeitada, avisa a empresa.

Em comunicado enviado às Redações, a empresa esclareceu que "irá reforçar significativamente a oferta no modo autocarro, passando a vigorar, até agosto, o denominado horário 'Férias Escolares' e retoma a oferta total dos horários de sábados, domingos e feriados".

Das 70 linhas de autocarro da STCP, 33 voltam já ao horário normal e apenas 37 adotam o horário de "Férias Escolares".

A venda de bilhetes a bordo e a validação dos títulos serão retomadas também a partir da próxima segunda-feira. Contudo, a venda de bilhetes a bordo apenas será feita a dinheiro e unicamente com valores certos, não havendo possibilidade para trocos. Segundo a STCP, cada bilhete adquirido a bordo tem o custo de 2 euros.

A utilização de máscaras deverá ser respeitada pelos passageiros nos autocarros. "A STCP acordou com as autarquias dos municípios onde tem operação (Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo), uma operação de cooperação na manutenção de Ordem Pública, através das Polícias Municipais, com o intuito de se evitar a sobrelotação dos autocarros ou o não cumprimento, por parte dos passageiros, das regras que agora regressam".