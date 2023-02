Governo questionado sobre obras da Linha do Norte

O deputado do PSD, Firmino Pereira, questionou esta terça-feira o Governo sobre a data de conclusão das obras no troço da Linha do Norte entre Espinho e Gaia, de início da intervenção entre Ovar e Espinho e sobre qual o ponto da situação do estudo para viabilizar a construção das passagens pedonais inferiores na Estação da Granja e do apeadeiro da Aguda.

No requerimento, a que o JN teve acesso, o deputado do PSD refere que estas obras "estão a decorrer há demasiado tempo", lembrando que a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou "que estariam concluídas no início de 2023".

Firmino Pereira salienta que "estas obras sem fim à vista condicionam fortemente a circulação ferroviária entre Espinho e Gaia", lembrando que o prazo para conclusão da empreitada "não foi cumprido".

No documento dirigido ao ministro das Infraestruturas, João Galamba, o deputado do PSD recorda ainda que "o troço de modernização da Linha do Norte, entre Ovar e Espinho, ainda não se iniciou e faz parte do programa da Ferrovia 2020".

O deputado quer ainda saber se existe alguma novidade do estudo de viabilidade de construção de passagens inferiores pedonais em substituição das passagens superiores pedonais, construídas na Estação da Granja e no apeadeiro da Aguda, em Gaia.

"Decorridos oito meses do compromisso do Ministério das Infraestruturas, já está concluído o estudo de viabilidade para a construção das passagens pedonais inferiores na Estação da Granja e apeadeiro da Aguda?", questiona.

Dado o "incumprimento da previsão de prazo da conclusão da empreitada do troço Espinho e Gaia", anunciado pela IP, Firmino Pereira questionou ainda o Governo "quando estarão totalmente concluídas as obras".