Linha do Norte interrompida devido a atropelamento mortal em Gaia

A circulação ferroviária na Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos junto à estação de Valadares, em Vila Nova de Gaia, devido a um atropelamento mortal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse à Lusa que a circulação ferroviária foi interrompida cerca das 10 HORAS, nos dois sentidos, por precaução, enquanto decorrem os trabalhos de remoção do cadáver e de limpeza do local.

Nos trabalhos estão envolvidos 16 homens e seis viaturas dos Sapadores de Gaia e Voluntários de Valadares, além do INEM e funcionários da REFER.