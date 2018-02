Incêndio "anormal para a época" lavra há duas horas em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:02 Facebook

Um incêndio lavra há cerca de duas horas, atingindo duas freguesias do concelho de Caminha, em Viana do Castelo.

O fogo, de origem desconhecida, começou cerca das 15.26 horas, em Arga de S. João, alastrou à freguesia vizinha de Dem, e obrigou as autoridades a destacar meios para o local para precaver a necessidade de um eventual corte da A28 (autoestrada Vila Nova de Cerveira - Porto).

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, trata-se de "um incêndio com alguma proporção, anormal para a época". De acordo com a mesma fonte, "o fogo, que já esteve em direção à autoestrada, já foi desviado, pelo que não é previsível que haja necessidade de fazer o corte (da A28)".

De prevenção na zona, estão patrulhas da Brigada de Trânsito e GNR e uma equipa da concessionária da via. No combate às chamas (cerca das 18 horas), estavam envolvidos 21 operacionais, com seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Caminha.

Quanto às causas do incêndio, a fonte de GNR declarou que estas "vão ser investigadas e todas as hipóteses estão em aberto".

Nos últimos dias, segundo informação do Centro Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, também corroboradas pela GNR, tem-se registado um número elevado de queimas, relacionadas com as operações de limpeza de área florestal e mato, algumas das quais têm redundado em incêndios "por descontrolo do fogo ou abandono de fogueiras".