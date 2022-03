Câmara de Melgaço apela ao confinamento de aves de capoeira para travar gripe H5N1

A Câmara de Melgaço lançou esta quarta-feira à tarde um apelo à população para confinar as suas aves de capoeira, como forma de prevenção de casos de gripe aviária H5N1.

Na rede social Facebook, o município publicou um aviso, justificando a medida de caráter preventivo com "a existência de diversos focos do vírus da Gripe das Aves de Alta Patogenicidade (GAAP) do subtipo H5N1, em Portugal Continental, sendo o último confirmado no Distrito do Porto".

"Pede-se aos criadores de aves de capoeira e até mesmo de explorações familiares para consumo próprio, o confinamento das aves e o reforço da biossegurança e das boas práticas de produção avícola destinadas a evitar contactos diretos ou indiretos entre as aves domésticas e as aves selvagens", lê-se no referido comunicado, que apela também à aplicação de "procedimentos de higiene de instalações, equipamentos e materiais, e o controlo dos acessos aos estabelecimentos onde são mantidas as aves".

O município recomenda também "a rápida comunicação de suspeitas da doença ao Serviço Veterinário Municipal".