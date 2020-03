Fronteira da Madalena em Ponte da Barca foi violada

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:23, atualizado às 18:59 Facebook

A barreira de betão que impedia a circulação na fronteira da Madalena no Lindoso, em Ponte da Barca, desde terça-feira, foi derrubada.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a situação foi detetada cerca das 23 horas de sexta-feira por uma patrulha daquela força de segurança que passou no local. Pelas 19 horas deste sábado, a barreira já tinha sido reposta e reforçada com grandes e sinalização.

"A fronteira da Madalena não é considerada ponto de passagem e, por isso, a GNR não está em permanência. Ontem, numa das vezes em que a patrulha do posto de Ponte da Barca passou lá, detetou as barreiras de betão deslocadas e a partir daí teve de ficar no local até hoje de manhã a guarnecer o posto", informou a fonte, referindo que o local "ficou vigiado até que as barreiras fossem repostas, às 10 horas desta sexta-feira".

E acrescentou: "Desconhecemos em que momento foi feita essa ação de vandalismo, quem foi o autor e se, até às 23 horas de ontem, passou alguém". De acordo com a mesma fonte, a GNR tem "indicações para passar pelo menos uma vez por dia, mas perante esta situação vamos ter de ter mais atenção e passar mais vezes".