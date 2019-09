Atleta de Barcelos desapareceu no rio Minho durante prova de triatlo

Sandra Freitas Hoje às 16:28, atualizado às 17:56 Facebook

Um atleta português de 23 anos que participava numa prova de triatlo está desaparecido no Rio Minho, em Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira e a Polícia Marítima estão no local numa ação de busca e resgate. O alerta foi dado pelas 15.45 horas.

O Triatlo da Amizade, a prova onde o jovem desapareceu, é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e Concello de Tomiño, Espanha, com o apoio técnico da Federação Galega de Triatlo e da Federação de Triatlo de Portugal. Na prova, os atletas têm de nadar 750 metros, andar de bicicleta durante 20 quilómetros e correr durante cinco quilómetros.

Rafael Sá, o atleta desaparecido Foto: Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O atleta desaparecido é Rafael Sá, com 23 anos, natural de Barcelos. Segundo apurou o JN, o jovem tinha experiência em trails, mas era a primeira prova de triatlo em que participava.

O comandante da Capitania de Caminha, Pedro Cervães Costa, adiantou ao JN que as buscas vão continuar "até o pôr do sol". Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, entretanto, também se juntou aos meios de socorro, que incluem um heli espanhol.