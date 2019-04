GNR e bombeiros procuram mulher desaparecida em Boticas

Sandra Borges Hoje às 22:17 Facebook

Cerca de duas dezenas de militares da GNR e bombeiros da corporação local estão a proceder a buscas para encontrar uma mulher de 45 anos, que está desaparecida em Campos, Boticas, desde segunda-feira ao fim do dia.

Fonte da GNR de Vila Real adiantou ao JN que "o marido deu o alerta para o desaparecimento da mulher, por volta das 13.30 horas, tendo as buscas começado pouco depois". A operação está a centrar-se nas imediações da aldeia.

A mulher terá saído de casa onde vive com a família, em Campos, por volta das 19 horas de segunda-feira, e nunca mais foi vista.

As buscas foram suspensas ao cair da noite desta terça-feira, mas serão retomadas durante o dia de amanhã. As operações de buscas envolvem os bombeiros e a GNR com uma equipa cinotécnica e elementos da equipa de resgate dos GIPS.