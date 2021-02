Marta sem transporte para tampinhas que vão pagar terapias

Ana Correia Costa Hoje às 15:01 Facebook

São mais de 30 toneladas que estão nos Bombeiros de Vila do Conde e têm de ir para uma empresa de Beja.

Marta Nogueira conseguiu juntar 32,5 toneladas de tampinhas para ajudar nas despesas com as terapias intensivas e as várias cirurgias que tem feito desde que foi baleada na cabeça pelo ex-namorado, em 2015, no Pinhão. Mas ainda não tem quem ofereça o transporte para uma empresa de reciclagem do Alentejo, e volta a apelar à solidariedade.

À espera desse gesto solidário, os 26 "big bags" estão desde dezembro armazenados na secção de Vilar de Pinheiro dos Bombeiros de Vila do Conde, que se associou à campanha "Menina Milagre", lançada em setembro pela Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU) para dinamizar a recolha.