A ameaça russa na Ucrânia e as imagens aéreas que aumentam a tensão

O movimento de tropas russas em terra e no mar fez aumentar a tensão nos corredores diplomáticos entre Moscovo e Kiev. Imagens de satélite mostram o reforço militar na fronteira com a Ucrânia, numa altura em que crescem os temores de ofensiva.

Está cada vez mais musculado o contingente militar na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Além dos cerca de 35 mil soldados que estão, permanentemente, estacionados perto do território ucraniano, o Kremlin não foi poupado na hora de mobilizar homens para as várias zonas fronteiriças, com algumas unidades recém-chegadas a percorrerem mais de 6400 quilómetros, a partir do extremo oriente da Rússia.

A maioria das estimativas aponta para a existência de cerca de 100 mil tropas russas posicionadas ao norte, sul e leste da Ucrânia, apoiadas por artilharia, tanques blindados e aviões militares. E o ministério da Defesa ucraniano sobe mesmo a parada, estimando que haja 127 mil soldados russos na região (destes números estão excluídos os cerca de 15 mil separatistas russos que se acredita ocuparem as regiões ucranianas de Luhansk e Donetsk).