Sandra Alves Hoje às 06:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta segunda-feira, ao quinto dia da invasão, Rússia e Ucrânia vão negociar numa localidade junto à fronteira com a Bielorrússia. Mas no terreno, os russos continuam a avançar. Imagens de satélite, captadas no domingo, mostraram uma coluna militar russa, de cerca de cinco quilómetros de extensão, a 64 quilómetros de Kiev.