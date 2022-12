Carta similar à que explodiu na embaixada da Ucrânia chegou a base aérea espanhola

JN Hoje às 09:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um envelope semelhante aos que foram enviados, na quarta-feira, à Embaixada da Ucrânia em Madrid e a uma empresa de armamento em Saragoça chegou, esta madrugada, à Base Aérea de Torrejón de Ardoz, na periferia da capital espanhola.

Segundo noticia o "El País", a unidade militar da base comunicou às autoridades que recebeu um envelope suspeito, tendo sido ativado o protocolo de segurança.

PUB

A carta foi detetada entre as 3 e as 4 horas desta madrugada, segundo fontes policiais. De acordo com os investigadores, o envelope continha um "artefacto" capaz de gerar chama. No local estão agentes da Polícia Nacional e da Guarda Civil.

De recordar que, na quarta-feira, foram encontrados dois envelopes do género. O primeiro foi endereçado ao embaixador ucraniano Serhii Pohoreltsev e explodiu na embaixada em Madrid, ferindo um funcionário. As autoridades não descartam a hipótese de se tratar de um ato de terrorismo.

A segunda carta foi detetada numa fábrica de armamento em Saragoça, região de Aragão (nordeste de Espanha, e detonada pela polícia.