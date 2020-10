Donald Trump está "muito bem" mas não faltam contradições

Rita Salcedas Hoje às 16:45, atualizado às 19:31 Facebook

O estado de saúde de Donald Trump está a evoluir favoravelmente, assegurou, neste sábado, a equipa médica que o tem acompanhado, mas que deixou dúvidas sobre a evolução dos sintomas.

"Esta manhã, o presidente tem estado muito bem", começou por dizer o médico da Casa Branca, Sean Conley, ​​falando aos jornalistas à entrada do Hospital Militar Nacional de Walter Reed, no Estado de Maryland, onde o presidente norte-americano, infetado com covid-19, está a ser acompanhado desde sexta-feira por "precaução". E por ser "o presidente dos Estados Unidos", disse hoje.

Confusões na evolução do estado de saúde

Os médicos estão "muito contentes com o progresso" do presidente norte-americano, que já não tem febre há mais de 24 horas, depois de ter apresentado temperatura na quinta-feira. Tosse ligeira, congestão nasal, expetoração e fadiga são os principais sintomas, "que estão a melhorar", e as funções cardíacas, renais e pulmonares "estão normais". Trump "não tem nem teve dificuldades respiratórias" e "não está, de momento, a receber oxigénio", assegurou Conley, esquivo às perguntas sobre essa necessidade e confuso quanto à cronologia da evolução da doença.

Primeira contradição: o chefe de gabinete do presidente, citado pela Associated Press (AP), assegurou que "os sinais vitais do presidente nas últimas 24 horas foram muito preocupantes" e que "as próximas 48 horas serão críticas para a sua evolução". "Ainda não estamos num caminho claro para uma recuperação completa", garantiu Mark Meadows. E uma fonte conhecedora da condição de Trump, também ouvida pela AP, garantiu que este recebeu oxigénio suplementar na sexta-feira, ainda na Casa Branca.

Segunda: Conley disse que o presidente foi "diagnosticado há 72 horas", o que atira o diagnóstico para quarta-feira, embora a notícia só tenha sido tornada pública à primeira hora de sexta-feira (de Washington), já depois de o candidato republicano ter estado em ações de campanha em Nova Jérsia. Clarificou mais tarde queria antes dizer que este era o terceiro dia desde o diagnóstico, confirmado na quinta-feira à noite.

Ainda não há previsão de alta hospitalar

Donald Trump já tomou uma dose de um cocktail experimental de anticorpos e ainda o antiviral Remdesivir, que vai manter por cinco dias. "Estamos a monitorizá-lo de perto caso surja alguma complicação relacionada com o coronavírus ou com a medicação que estamos a prescrever para pô-lo melhor", disse ainda o médico, osteopata de formação, que conta com uma equipa de especialistas, e que não aponta uma data para o regresso de Trump à Casa Branca.

Embora esteja "ligeiramente acima do peso", Trump não tem fatores de risco, disse Conley, detalhando que a pressão arterial e a frequência cardíaca estão dentro dos valores normais. Tão normais que, lançou, "anda a passear pelo hospital".