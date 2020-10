Donald Trump transportado para o hospital por "precaução"

R. S. Hoje às 22:25, atualizado às 22:57 Facebook

Donald Trump vai ser hospitalizado, horas depois de ter testado positivo à covid-19. A Casa Branca fala em "medida de precaução".

O presidente norte-americano vai passar "alguns dias" no Hospital Militar Nacional de Walter Reed, no Estado de Maryland, onde é esperado ainda esta sexta-feira, informou a Casa Branca, no dia em que Donald e Melania Trump souberam estar infetados com covid-19. Tratar-se-á de uma medida de precaução, até porque prevê-se que o presidente norte-americano continue a trabalhar, a partir da suíte presidencial do hospital, equipada para permitir que as funções oficiais sejam cumpridas, assegura a agência de notícias "Associated Press". Na mesma linha, a estação televisiva NBC diz que os poderes presidenciais não vão ser transferidos para o vice-presidente.

Pouco antes do anúncio, o médico e o chefe de gabinete da Casa Branca, Sean P. Conley e Mark Meadows, tinham dado conta dos "sintomas ligeiros" sentidos por Trump - "pouca febre, tosse e congestão nasal", detalhou o "The New York Times".

Segundo um comunicado escrito por Sean Conley, Donald Trump recebeu, também "como medida de precaução", "uma dose única de 8 gramas do cocktail de anticorpos policlonais da Regeneron", estando ainda a tomar "zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e uma aspirina diária". Embora se sinta "cansado", está em "boas condições", adiantou a nota. Já a primeira-dama, Melania Trump, "continua bem, apenas com uma tosse ligeira e dor de cabeça".

Todos os elementos da família já realizaram o teste de diagnóstico, tendo acusado negativo. É também o caso do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e do candidato democrata na corrida às presidenciais, Joe Biden.