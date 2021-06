Corpo encontrado no mar é de uma das menores raptadas pelo pai em Tenerife

César Castro e Mariana Alburquerque Hoje às 19:54 Facebook

As autoridades espanholas encontraram esta quinta-feira ao final da tarde, no mar, o corpo de uma das duas menores desaparecidas que foram raptadas pelo pai a 27 de abril, em Tenerife, Espanha. Trata-se do corpo da filha mais velha, Olivia, de seis anos.

De acordo com a imprensa espanhola, que cita fontes da Guardia Civil, o corpo estava no fundo do mar, dentro de uma bolsa amarrada à âncora do barco do pai das duas menores, perto do porto de Güimar, de onde Tomas Gimeno partiu na noite em que as meninas desapareceram. O navio onde teriam fugido, recorde-se, foi encontrado à deriva, sem ninguém a bordo e sem âncora.

O corpo foi agora transferido para um instituto de medicina legal local para ser autopsiado. Entretanto o primeiro-ministro espanhol lamentou a descoberta no Twitter.

"Não posso imaginar a dor da mãe das pequenas Anna e Olivia, que desapareceram em Tenerife, face às terríveis notícias que acabamos de ouvir. Meu abraço, meu amor e de toda a minha família, que hoje se solidariza com a Beatriz e seus entes queridos", escreveu na rede social Pedro Sánchez.

Olivia, de seis anos, e Anna, de um, foram raptadas em Tenerife pelo pai que avisou a mãe das crianças, Beatriz, de que "nunca mais iria vê-las na sua vida".

De acordo com o "El Mundo", Tomas Gimeno nunca terá aceitado a separação e incomodava-se com o facto de as suas filhas conviverem com o novo companheiro da sua ex-mulher.

O caso chocou Espanha e levou várias figuras públicas a fazerem apelos nas redes sociais, nomeadamente Georgina Rodríguez.