Escritor Luis Sepúlveda diagnosticado com coronavírus após visitar Portugal

O escritor Luis Sepúlveda foi internado num hospital das Astúrias após ter sido diagnosticado com coronavírus, este sábado, seis dias depois de ter estado em Portugal.

Luis Sepúlveda, de 70 anos, deu entrada num centro de saúde privado em Gijón, Espanha, na quinta-feira. Foi-lhe diagnosticada uma pneumonia aguda. Após testes realizados, foi confirmado que o escritor chileno está infetado com coronavírus.

Foi transferido, juntamente com a mulher, de 66 anos, para o Hospital Universitário Central das Astúrias (HUCA), em Oviedo, no qual ambos estão em isolamento, revela o jornal "Voz de Asturias".

A esposa, que diz "estar bem", assegurou que os primeiros sintomas apareceram no regresso a Gijon, onde vivem, após uma semana em Portugal, para participar no festival "Correntes d' Escritas", entre 18 e 23 de fevereiro, na Póvoa de Varzim, avança o jornal asturiano "El Comercio".

Sepúlveda começou a ter os primeiros sintomas no dia 25 de fevereiro, terça-feira, dois dias depois de ter deixado Portugal, mas só procurou um médico na quinta-feira, dia 27.

"Na terça-feira, 25, começou a apresentar sintomas e na quinta-feira foi a uma consulta. Mas só esta manhã de sábado os resultados confirmaram que tinha coronavírus, após fazer exames devido a uma pneumonia de origem desconhecida", disse, em conferência de Imprensa, o chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica das Astúrias, Ismael Huerta.

Este sábado à tarde, Sepúlveda foi transferido para o HUCA, em isolamento. "A mulher apresentou sintomas ligeiros, mas ainda não se sabe o resultado dos testes", adiantou o conselheiro de Saúde, Pablo Fernández Muñiz.

O chefe do Serviço de Vigilância Epidemiológica das Astúrias adiantou que "foi ativado o protocolo" e que os serviços "entraram em contacto com pessoas que estiveram" com o escritor. "Quatro a seis pessoas, do círculo mais próximo" de Sepúlveda "estão em isolamento" e se apresentarem sintomas vão ser testados, acrescentou Ismael Huerta.

Segundo o Serviço de Vigilância Epidemiológica, o caso de Luis Sepúlveda eleva para meia centena o número de infetados com o coronavírus em Espanha. De acordo com os números do jornal "El País", foram registados 58 positivos para Covid-19 em terras espanholas. Não há vítimas mortais e dois dos pacientes já tiveram alta.

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 85641 pessoas em 58 países de cinco continentes, das quais morreram 2933, segundo números da Organização Mundial de Saúde (OMS), conhecidos às 16 horas de sábado. Das pessoas infetadas, mais de 39 mil recuperaram.

Além de 2.838 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan e, desde sábado, há também uma vítima nos Estados Unidos da América.