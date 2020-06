Espanha teve 34 surtos no último mês, um deles importado de Portugal

JN/Agências Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os serviços sanitários espanhóis revelaram que no último mês foram detetados 34 surtos de covid-19 em todo o país, um deles transmitido numa viagem de trabalho a Lisboa de profissionais infetados "no último surto" detetado em Portugal.

A informação foi dada à margem da conferência de imprensa do ministro da Saúde espanhol e do diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias, esta sexta-feira em Madrid, onde foi atualizado para 28313 o número de mortes em Espanha desde o início da pandemia, mais 1177 do que o último número, de 27136, divulgado a 7 de junho.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, afirmou que os nove surtos de coronavírus atualmente ativos em Espanha e que afetam 82 pessoas estão "sob controlo".

Salvador Illa acrescentou que, "no último mês", foram detetados 34 surtos, com um total de 928 casos que estão "controlados".

Fonte dos serviços sanitários espanhóis precisaram que nove dos surtos ocorreram em matadouros e também há casos com trabalhadores sazonais, em lares para idosos, em explorações agrícolas, em festas e, finalmente, com profissionais espanhóis que viajaram até Lisboa em trabalho e foram infetados "no último surto detetado em Portugal".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (118.435) e mais casos de infeção confirmados (cerca de 2,2 milhões).

Seguem-se o Brasil (47748 mortes, mais de 978 mil casos), Reino Unido (42288 mortos, mais de 300 mil casos), a Itália (34514 mortos e mais de 238 mil casos), a França (29603 mortos, mais de 195 mil casos) e a Espanha (28313 mortos, mais de 244 mil casos).