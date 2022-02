Roupa denuncia Putin: anúncio da invasão terá sido gravado há três dias

O mesmo fato, a mesma gravata, sentado no mesmo cenário. A declaração do início da invasão da Ucrânia feita por Vladimir Putin esta quinta-feira já estaria pré-gravada desde segunda-feira.

Vladimir Putin anunciou, esta quinta-feira, o início de uma "operação militar especial" no Leste da Ucrânia apresentando-se com um fato preto, camisa branca e gravata "bordeaux", tal e qual como apareceu no discurso proferido na passada segunda-feira, quando reconheceu a independência dos territórios separatistas pró-russos e ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz".

As imagens são em tudo semelhantes até no cenário, com Putin sentado a uma mesa de madeira com a bandeira russa do seu lado esquerdo, o que está a levantar dúvidas quanto à data em que a declaração da invasão foi feita, especulando-se se não estaria já gravada desde segunda-feira.

Putin na declaração de segunda-feira

EPA Foto: Vladimir Putin

Putin na declaração desta quinta-feira

KREMLIN.RU / AFP Foto: Vladimir Putin

Recorde-se que os metadados de dois vídeos publicados no passado dia 18 por separatistas pró-russos, a anunciar evacuações nas regiões fronteiriças da Ucrânia, revelaram que os arquivos tinham sido criados dois dias antes.