JN/Agências Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A rusga do FBI à casa de Donald Trump na Florida baseou-se, em parte, em suspeitas de violações da Lei de Espionagem dos EUA, relacionadas com a retenção ilegal de documentos de Defesa classificados, segundo o conteúdo do mandado revelado esta sexta-feira.

O mandado e materiais relacionados, que foram libertados por um juiz da Florida, mostram que os agentes levaram consigo um número significativo de documentos rotulados como ""secreto".