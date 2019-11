Bloqueio na fronteira. Governo catalão contacta França para evitar confrontos

Hoje às 14:26 Facebook

O conselheiro para as relações externas do governo regional da Catalunha, Alfred Bosch, disse à Lusa que a Generalitat vai contactar as autoridades franceses para evitar a violência no corte de estrada na fronteira de Jonquera.

"O que eu sei dos protestos é que não são propriamente dentro da Catalunha. Por isso, vamos falar com os franceses para ver como é que isto se pode encarar", disse à Lusa Alfred Bosch que acompanha os acontecimentos na estrada AP7, na fronteira entre os dois países.

A fronteira de Jonquera fica a cerca de quatro horas de carro de Barcelona e, de acordo com as informações da Generalitat [governo regional], também há ativistas independentistas mobilizados em território francês.

"O direito ao protesto é um direito reconhecido e, mais uma vez, não acreditamos que o uso da força bruta seja o sistema. Devemos dialogar e falar com eles [autoridades francesas] para que toda a gente tenha o direito de protestar e que os outros tenham o direito de ir trabalhar", disse Alfred Bosch.

A plataforma independentista catalã "Tsunami Democrático" cortou esta segunda-feira a estrada AP7 junto à fronteira entre a Catalunha e a França para "forçar a Espanha a negociar".

Numerosos veículos bloqueiam a passagem fronteiriça depois de, através das redes sociais (Twitter, Instagram e Telegram), o organismo "Tsunami Democrático" apelar aos catalães para se dirigirem para a fronteira de Jonquera, "de carro e a pé" para cortar a estrada AP7 que liga Espanha ao sul de França.

Trata-se da primeira mobilização da plataforma independentista depois das eleições gerais espanholas.

De acordo com a "convocatória" que está a ser difundida, em catalão e inglês, o corte da estrada da fronteira é um protesto para "alertar a comunidade internacional" sobre os condenados do Processo independentista catalão e forçar "Madrid a negociar".

O "Tsunami Democrático" é um organismo sem rosto que é apontado pelas autoridades como responsável por vários confrontos na Catalunha, desde outubro.