Grécia reforça segurança na fronteira com a Turquia

A Grécia vai destacar mais 250 guardas para a fronteira terrestre com a Turquia, por onde milhares de migrantes tentaram entrar no país em 2020, anunciou, este domigo, o ministro do Interior grego.

"Estamos prontos (...) e estamos a reforçar as nossas forças com 250 novos guardas de fronteira para apoiar a polícia grega", disse Takis Theodorikakos num comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse.

Em fevereiro de 2020, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que deixaria passar os migrantes para a União Europeia.

Dezenas de milhares de pessoas afluíram à Grécia no posto fronteiriço de Kastanies (Pazarkule, lado turco), onde ocorreram confrontos durante vários dias.

Na sequência dos incidentes, a polícia grega comprou e instalou equipamento ultramoderno na região do rio Evros (ou Maritsa), que marca a fronteira com a Turquia, incluindo câmaras, radares e uma cerca de aço com 40 quilómetros de comprimento e cinco de altura.