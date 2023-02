Imagens mostram que balão chinês tinha equipamento de espionagem

JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

O balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos na semana passada estava equipado com ferramentas de espionagem e não meteorológicas, segundo imagens recolhidas por aviões militares norte-americanos, disse fonte do Departamento de Estado dos EUA.

As fotografias indicam que o material existente no balão "foi claramente feito para fins de observação e espionagem e não corresponde a equipamento de balão meteorológico", afirmou um responsável do Departamento de Estado dos EUA, citado pela agência francesa de notícias AFP sob anonimato.

O balão "tinha várias antenas, um conjunto com capacidade de recolher e geolocalizar comunicações" e "estava equipado com painéis solares suficientemente grandes para fornecer energia necessária para fazer funcionar vários sensores de recolha de informação", especificou.

Washington abateu, no sábado, um balão que sobrevoava locais militares sensíveis na costa atlântica dos Estados Unidos e que foi descrito por Pequim como um "aparelho voador civil usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológica".

O caso criou um conflito diplomático que levou o líder da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, a adiar uma rara visita à China, enquanto Pequim recusou um telefonema do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, no sábado, logo após a destruição do balão.

Os Estados Unidos acreditam que o balão era controlado pelos militares chineses e fazia parte de um conjunto de balões enviados por Pequim para mais de 40 países dos cinco continentes para fins de espionagem.

"Estamos convencidos que o fabricante do balão está diretamente ligado ao exército chinês", acrescentou o mesmo responsável, adiantando que Washington está a avaliar uma possível ação contra os chineses ligados ao balão, o que pode apontar para eventuais sanções.