Mulher exilada durante menstruação morre com os dois filhos no Nepal

Uma mulher e os dois filhos morreram isolados numa aldeia remota do Nepal devido a uma tradição religiosa hindu que obriga mulheres a exilarem-se durante a menstruação.

A mulher de 35 anos e os dois filhos foram encontrados mortos por familiares, na quarta-feira, numa pequena cabana em Bajura, a cerca de 400 quilómetros a noroeste da capital, Katmandu.

O chefe do distrito de Bajura, Chetraj Baral, acredita que as mortes se deveram à inalação de fumo.

De acordo com o jornal Kathmandu Post, a cabana, construída para as mulheres da família praticarem o chamado "Chhaupadi", não tinha janelas nem ventilação.

A tradição religiosa hindu "Chhaupadi", praticada na parte ocidental do Nepal, proíbe as mulheres de estarem em contacto com outras pessoas durante o período de menstruação.

Em 2005, o Supremo Tribunal do país proibiu a prática, hoje punível com pena de prisão.

Ainda assim, nos últimos dois anos, pelo menos quatro mulheres morreram no Nepal em situações semelhantes.